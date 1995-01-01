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Карта памяти Flexis MicroSDHC 16GB UHS-I Class 10 U1, с адаптером

  • MicroSDHC 16GB UHS-I Class 10 U1, с адаптером
  • MicroSDHC 16GB UHS-I Class 10 U1, с адаптером
  • MicroSDHC 16GB UHS-I Class 10 U1, с адаптером
  • MicroSDHC 16GB UHS-I Class 10 U1, с адаптером
  • MicroSDHC 16GB UHS-I Class 10 U1, с адаптером
Код товара:УТ-00090785
Артикул:FMSD016GU1A

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Карта памяти стандарта MicroSDHC емкостью 16 Гб. Хорошо подходит для таких устройств как диктофоны, аудиорекордеры, автомобильные видеорегистраторы, а также для различных старых устройств, не поддерживающих карты высокой емкости (SDXC). Интерфейс UHS-I (U1) обеспечивает достаточно высокую скорость непрерывной записи: не ниже 10 Мбайт/с. Пиковая скорость чтения составляет 45 Мбайт/с. В комплекте идет адаптер стандарта SD.

Фактически доступный объем памяти ниже приблизительно на 10%.