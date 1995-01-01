Карта памяти Flexis MicroSDHC 16GB UHS-I Class 10 U1, с адаптером
Код товара:УТ-00090785
Артикул:FMSD016GU1A
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)16
Тип карты памятиMicro SD, SD
Описание
Карта памяти стандарта MicroSDHC емкостью 16 Гб. Хорошо подходит для таких устройств как диктофоны, аудиорекордеры, автомобильные видеорегистраторы, а также для различных старых устройств, не поддерживающих карты высокой емкости (SDXC). Интерфейс UHS-I (U1) обеспечивает достаточно высокую скорость непрерывной записи: не ниже 10 Мбайт/с. Пиковая скорость чтения составляет 45 Мбайт/с. В комплекте идет адаптер стандарта SD.
Фактически доступный объем памяти ниже приблизительно на 10%.