Фотопленка MiColor 400, 36 кадров
Код товара : УТ-00068652
Артикул : Mi400/36
1 490 ₽
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Описание
Негативная цветная фотопленка самого распространенного 135 формата (35 мм). Благодаря высокой светочувствительности ISO 400 хорошо подходит для использования внутри помещений, в пасмурную погоду, вечером и ночью. Мелкое зерно, насыщенные цвета, высокая резкость снимков. Стандартная катушка на 36 кадров. DX код на катушке отсутствует. Процесс проявки: С-41.