Негативная цветная фотопленка самого распространенного 135 формата (35 мм). Благодаря высокой светочувствительности ISO 400 хорошо подходит для использования внутри помещений, в пасмурную погоду, вечером и ночью. Мелкое зерно, насыщенные цвета, высокая резкость снимков. Стандартная катушка на 36 кадров. DX код на катушке отсутствует. Процесс проявки: С-41.