Объектив Meyer Optik Görlitz 50mm f/2.8 Domiplan (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071661
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Царапинки и потёртости корпуса, небольшие загрязнения.
5 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Светосильный объектив для 35мм зеркальных фотоаппаратов под байонет М42, обладающий характерным софт-эффектом на открытых диафрагмах, из-за чего часто используется в качестве «портретного» объектива.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапинки и потёртости корпуса, небольшие загрязнения.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.