Описание

Светосильный объектив для 35мм зеркальных фотоаппаратов под байонет М42, обладающий характерным софт-эффектом на открытых диафрагмах, из-за чего часто используется в качестве «портретного» объектива.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапинки и потёртости корпуса, небольшие загрязнения.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.