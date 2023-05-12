Описание

Код товара: 132481

Metabones третьей версии, позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF и EF-S на камеры Sony с байонетом E. При его использовании сохраняются следующие функции объектива: - Автоматическая фокусировка. - Управление диафрагмой. - Работа стабилизатора изображения Canon IS. - Передача EXIF данных. - Поддержка многих других функций, присущих объективам Canon

Состояние : 5-

# A1013005424

Комплектация: адаптер, ключ, коробка.

Гарантия 14 дней.