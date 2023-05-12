Адаптер Metabones EF-E mount adapter (Mark III) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00067481
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-05-12/02
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, нет крышек.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 132481
Metabones третьей версии, позволяет устанавливать объективы с байонетом Canon EF и EF-S на камеры Sony с байонетом E. При его использовании сохраняются следующие функции объектива: - Автоматическая фокусировка. - Управление диафрагмой. - Работа стабилизатора изображения Canon IS. - Передача EXIF данных. - Поддержка многих других функций, присущих объективам Canon
Состояние : 5-
# A1013005424
Комплектация: адаптер, ключ, коробка.
Гарантия 14 дней.