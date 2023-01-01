Адаптер Metabones T Speed Booster XL 0.64x, Canon EF на BMPCC4K
Код товара : УТ-00037411
Артикул : MB_SPEF-m43-BT9
74 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Преимущества:
- Дизайн оптики специально доработан для камер Blackmagic Design: исправлено виньетирование и другие аберрации
- Увеличение светосилы на 1 1/3 ступени
- Улучшение разрешающей способности объектива (за счет концентрации лучей на меньшей площади)
- Расширение поля зрения объектива (0.64х)
- Высококачественная оптика (танталовое оптическое стекло)
- Автофокусировка (см. ограничения) / автоэкспозиция, управление диафрагмой с камеры
- Поддержка оптической стабилизации изображения
- Поддержка электронной ручной фокусировки (Canon EF 85mm f/1.2 II и др.)
- Плавная работа диафрагмы на современных объективах Canon (с 2009 г.), Tamron (SP, с 2013 г.) и Sigma (с 2016 г.)
Детали:
- Бархатная черная ткань предотвращает переотражения
- Резиновое уплотнительное кольцо обеспечивает герметичность соединения с камерой
- Прочная прецизионная конструкция: алюминиевый корпус + байонетные крепления из латуни
- Съемный штативный адаптер, совместимый с головками Arca Swiss
- Высота штативного адаптера точно соответствует Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K
Metabones Speed Booster XL 0.64x BMPCC4K создан специально для камер Blackmagic с байонетом Micro 4/3, в том числе для Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Толщина массива фильтров у камер Blackmagic меньше, чем у камер Olympus и Panasonic, поэтому оптика нового адаптера была переработана специально под их характеристики. Данный адаптер нельзя использовать с камерами Olympus, Panasonic, JVC. С другой стороны, вы можете использовать универсальную версию (MB_SPEF-M43-BT3) с камерами Blackmagic, необходимо только обновить прошивку до последней версии.
Оптическая схема адаптера Metabones Speed Booster XL 0.64x BMPCC4K включает в себя 7 элементов, объединенных в 4 группы. Запатентованный оптический дизайн концентрирует поток света, предназначенный для 35-мм матрицы, на меньшей матрице формата Micro 4/3, поэтому разрешающая способность оптики не только не снижается, но даже увеличивается. Эквивалентное относительное отверстие («светосила») объектива увеличивается на 1 1/3 ступени.
Кроп-фактор для камер Blackmagic варьируется от 1.29 до 1.75х, в зависимости от камеры (таблица ниже). Таким образом значительно расширяются возможности съемки с широким углом поля зрения. Адаптер XL 0.64x рекомендуется использовать только с полнокадровой оптикой, APS-C объективы будут давать сильное виньетирование, для них лучше использовать Speed Booster ULTRA 0.71x. Для работы автофокуса (с некоторыми объективами) или сервопривода трансфокатора (EOS Cine) требуется подключить к адаптеру отдельное питание 5В 1А через USB разъем. Для работы электромагнитной диафрагмы и оптической стабилизации достаточно питания от камеры.
Данный адаптер имеет съемное крепление для установки на штатив. Основание крепления выполнено в форме "ласточкин хвост" и совместимо со штативными головками Arca Swiss, Markins и им подобными.
Протестированные на совместимость камеры:
BlackMagic Pocket Cinema Camera 4K
BlackMagic Pocket Cinema Camera HD
BlackMagic Micro Cinema Camera
BlackMagic Micro Studio Camera 4K
BlackMagic Studio Camera 4K
BlackMagic Studio Camera
Ограничения:
Список полностью совместимых объективов (проверено):
Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (I)
Canon EF100mm f/2.8L IS USM Macro*
Canon EF135mm f/2L USM
Canon EF16-35mm f/2.8L II USM*
Canon EF17-35mm f/2.8L USM
Canon EF17-40mm f/4L USM
Canon EF200mm f/2.8L II USM
Canon EF24-105mm f/4L IS USM (I)
Canon EF24-70mm f/2.8L II USM*
Canon EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
Canon EF28-70mm f/3.5-4.5 II
Canon EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM
Canon EF300mm f/2.8L IS II USM*
Canon EF300mm f/4L IS USM
Canon EF400mm f/5.6L USM
Canon EF40mm f/2.8 STM*
Canon EF50mm f/1.2L USM
Canon EF50mm f/1.4 USM
Canon EF50mm f/1.8 II
Canon EF50mm f/1.8 STM*
Canon EF70-200mm f/2.8L IS II USM*
Canon EF70-200mm f/4L IS II USM*
Canon EF70-200mm f/4L USM
Canon EF70-300mm f/4-5.6L IS USM
Canon EF8-15mm f/4L USM Fisheye*
Canon EF85mm f/1.2L II USM
Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art 017*
Sigma 24-105mm f/4 DG HSM Art 013
SIgma 24-35mm f/2 DG HSM Art 015
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art 012*
Sigma 50-500mm f/4.5-6.3 DG OS HSM
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM (not Art)
Tamron 24-70mm f/2.8 VC USD A007 (G1)
Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 A06
Tamron 35-150mm f/2.8-4 VC OSD A043
Tamron 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009
Zeiss 18mm f/3.5 ZE
Canon EF-Extender (Teleconverter)
Совместимы с ограничениями:
Не работает оптическая стабилизация:
Tamron SP 15-30/2.8 VC USD A012
Tamron 45mm F/1.8 VC USD F013
Tamron 150-600mm F/5-6.3 VC USD A011
Не работает автофокус:
Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 VC A20
Tokina Opera 50mm F/1.4
Canon EF 100-400mm F/4.5-5.6L IS II USM
Не работает диафрагма без подключения внешнего питания:
Canon EF 24-70mm F/2.8L USM (I)
Canon EF 100mm F/2.8 USM Macro (non-L)
Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 VC PZD B008
Полностью несовместимы:
Tamron 70-300mm F/4-5.6 VC USD A005
* с поддержкой плавного изменения диафрагмы