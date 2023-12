Описание

Оптическая схема адаптера Metabones Speed Booster XL 0.64x включает в себя 6 элементов, объединенных в 4 группы. Запатентованный оптический дизайн концентрирует поток света, предназначенный для 35-мм матрицы, на меньшей матрице формата Micro 4/3, поэтому разрешающая способность оптики не только не снижается, но даже увеличивается. Относительное отверстие («светосила») объектива увеличивается на 1⅓ ступени. Таким образом, например, объектив с номинальной светосилой f/1.2 преобразуется в объектив со светосилой f/0.8.

Кроп-фактор камер Micro 4/3 в режиме фото снижается с 2х до 1.28х. Кроп-фактор камеры Panasonic GH4 в режиме видео 4K снижается с 2.34х до 1.5х. Таким образом значительно расширяются возможности съемки с широким углом поля зрения. Адаптер не поддерживает объективы Canon с байонетом EF-S, но может использоваться с объективами формата DX других производителей (Sigma, Tamron, Tokina и т.д.) Следует иметь в виду, что объективы для матриц APS-C могут не покрывать всю площадь кадра, может наблюдаться усиленное виньетирование. Мануальные объективы с выступающими задними частями могут не поддерживаться или потребуют модификации перед использованием.

Данный адаптер имеет съемное крепление для установки на штатив. Основание крепления выполнено в форме "ласточкин хвост" и совместимо со штативными головками Arca Swiss, Markins и им подобными.

Совместимые камеры:

Blackmagic: Cinema Camera, Pocket Cinema Camera, Micro Cinema Camera (HD), Micro Studio Camera (4K)

Olympus: Pen-F, E-PL7

Panasonic: GH3, GH4, GH5, G3, G5, G6, G7, G10, GF3, GF5, GF6, GX1, GX7, GX8, GX80/85.

Преимущества:

Увеличение светосилы на 1⅓ ступени

Улучшение разрешающей способности объектива (за счет концентрации лучей на меньшей площади)

Расширение поля зрения объектива (0.64х)

Высококачественная оптика (танталовое оптическое стекло)

Автофокусировка (см. ограничения)

Автоэкспозиция, управление диафрагмой с камеры

Поддержка оптической стабилизации изображения

Поддержка электронной ручной фокусировки (Canon EF 85mm f/1.2 II и др.)

Возможность использования внешнего питания через USB (для камер без функции питания объектива)

Плавная работа диафрагмы на современных объективах Canon (с 2009 г.), Tamron (SP, с 2013 г.) и Sigma (с 2016 г.)

Запись EXIF

Индикация дистанции фокусировки и кратности зума на камере (с объективами, передающими информацию о дистанции)

Поддержка кинообъективов Cinema EOS, включая автофокус, управление диафрагмой и сервопривод зума (требуется внешнее питание, не работают в режиме фотосъемки)

Ограничения:

Не гарантируется такая же точность и скорость фокусировки, как при использовании камеры и объектива одной системы.

Фокусировка при съемке видео не поддерживается при использовании камер Olympus и может работать медленнее обычного (с "рысканием") на камерах Panasonic.

Не поддерживаются режимы следящей фокусировки AFC и AFF, за исключением Olympus OM-D E-M1 (I/II)

Не поддерживаются функции Focus Stacking и Focus Bracketing

Камеры Olympus, за исключением E-M1, не поддерживают многоточечный режим фокусировки

Список объективов, проверенных на корректную работу автофокуса компанией Metabones:

Canon EF 8-15mm f/4L USM Fisheye*

Canon CN-E 18-80mm T4.4L IS KAS S* (для автофокусировки требуется внешнее питание)

Canon EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 II

Canon EF 35-80mm f/4-5.6

Canon EF 40mm f/2.8 STM*

Canon EF 50mm f/1.2L USM

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Canon EF 50mm f/1.8 STM*

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM*

Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM*

Canon EF 85mm f/1.2L II USM

Canon EF 100mm f/2.8L IS Macro USM*

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM*

Canon EF Extender 1.4x III

Canon EF Extender 2x

Sigma 18-125mm f/3.8-5.6 DC HSM

Sigma 24-105mm f/4 Art

Tokina AT-X PRO 11-16mm f/2.8 DX II

Список объективов, проверенных на корректную работу автофокуса пользователями:

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM (Mark I)

Canon EF 85mm f/1.2L USM (Mark I)

Canon EF 200mm f/2.0L IS USM

Canon EF 300mm f/2.8L IS USM (Mark I)

Canon EF 400/2.8L IS USM (Mark I)

Следующие объективы точно фокусируются только на новых камерах (Panasonic G7, GX8, GX80/85 и более поздние):

Canon EF 70-200mm f/4L USM (без IS)

Canon EF 135mm f/2L USM

Canon EF 200mm f/2.8L II USM

Canon EF 300mm f/4L IS USM

Canon EF 400mm f/5.6L USM

Sigma 18-35mm f/1.8 DC Art

Sigma 50-100mm f/1.8 DC HSM Art 016*

Tamron SP 15-30mm f/2.8 VC USD A012*

Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 VC PZD B008

Tamron SP 45mm f/1.8 VC USD F013*

Неточная фокусировка наблюдается у объективов:

Canon EF 28-70mm f/3.5-4.5 II

Canon EF 50mm f/1.8 II

Sigma 50mm f/1.4 EX HSM

Tamron 18-250mm f/3.5-6.3 Di II Macro A18

Tamron 18-270mm f/3.5-5.6 Di II VC B003

Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD A007

Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 XR Di Macro A06

Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC A20 (требуется внешнее питание)

Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD A009*

Tamron 150-600/5-6.3 VC USD A011* (требуется внешнее питание)

Tokina AT-X PRO 11-16mm f/2.8 DX (I)

* с поддержкой плавного изменения диафрагмы

Автофокусировка не работает у Tamron SP 17-50mm f/2.8 VC B005.

Подтверждение фокусировки у мануальных объективов с неоригинальным «чипом» не работает