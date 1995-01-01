Адаптер Metabones T Smart Mk V, Canon EF на Sony E (35mm) (MB_EF-E-BT5)
Код товара : УТ-00073488
Артикул : @ MB_EF-E-BT5
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Отличия от предыдущей версии (T Smart Mk IV):
- резиновое уплотнительное кольцо для защиты камеры от попадания пыли и влаги
- отдельная кнопка IBIS/ON для управления внутрикамерной стабилизацией совместимых камер
- светодиодный индикатор, показывающий режим работы, работу оптической стабилизации (в объективе) и т.д.
- совместимость с новейшим камкордером Sony PXW-FS7 Mark II
Эксклюзивные преимущества адаптеров Metabones T Smart:
- Поддерживается оптическая стабилизация в объективе, в камере или оба стабилизатора одновременно.
- Плавная работа диафрагмы с последними объективами Canon (модели с 2009 г.), Tamron (серия SP, с 2013 г.), Sigma (с 2016 г.)
- Программируемая кнопка на корпусе объектива может быть назначена для доступа к любой из более 50 функций камеры (по умолчанию: блокировка автофокуса).
- Отдельная кнопка для включения и выключения стабилизатора SteadyShot INSIDE у тех моделей Sony Alpha, где он есть в наличии
- Поддержка телеконвертеров Sony, камкордера Sony FS7 Mark II
- Поддержка объективов Cinema EOS (CN-E), включая автофокусировку, автоматическую диафрагму и электронное управление трансфокацией (power zoom)
- Резиновое кольцо-уплотнитель на байонете (со стороны камеры) защищает от проникновения внутрь корпуса пыли и влаги
- Съемный штативный адаптер, совместимый с системой Arca Swiss и стандартными штативными винтами
Особенности использования:
- Адаптер поддерживает контрастную фокусировку со всеми камерами с активным байонетом E-Mount. Фазовая фокусировка поддерживается вместе с камерами Sony A9, A7R III, A7R II, A7 II, A7 III, A6300 и A6500.
- Работа со SteadyShot INSIDE: если объектив передает информацию о дистанции, доступна 5-осевая внутрикамерная стабилизация. Если не передает, стабилизатор в камере работает только по 3 осям. Совместимые фотоаппараты: Sony A7 II, A7 III, A7R II, A7R III и A7S II. Оптический стабилизатор в объективе поддерживается при его наличии.
- Поддерживается электронная ручная фокусировка (у таких объективов, как EF 85mm f/1.2L II или EF 50mm f/1.0L)
- Светодиодный индикатор на корпусе: показывает режим работы адаптера, работу стабилизатора в объективе и статус коммуникации с объективом
- Поддерживается запись EXIF (фокусное расстояние, значение диафрагмы, название модели объектива)
- При использовании на камкордерах серий VG и FS, а также на A9, серии A7, A6300 и A6500 показывается информация о дистанции и положении зума (если объектив передает информацию о дистанции)
- Автоматическое увеличение (при ручной фокусировке, если объектив передает информацию о дистанции)
- Поддерживает установку полнокадровой и неполнокадровой оптики (EF и EF-S). EF-S объективы могут демонстрировать усиленное виньетирование из-за разницы в кроп-факторах
- Автоматическое переключение в APS-C режим при установке объективов для формата APS-C
Ограничения:
- Следящая автофокусировка работает только в «Зеленом» режиме, с камерами A9, A7R II, A7II, A6500 и A6300.
- Автофокусировка во время видеозаписи работает только в «Продвинутом» (Advanced) режиме. Она улучшена, но по-прежнему может быть неудовлетворительной, в зависимости от разных факторов (объектив, освещение, контрастность объекта и т.д.)
- Автофокусировка может не работать при эффективной светосиле объектива (с телеконвертером) ниже f/8
- Телеконвертер SEL14TC с некоторыми длиннофокусными объективами может работать неудовлетворительно: медленная фокусировка и усиленное виньетирование
- Скорость фокусировки в значительной степени зависит от дизайна объектива и его состояния
- Кинообъективы, такие как CN-E 18-80mm T4.4 не поддерживаются в фоторежиме
- Некоторые объективы шумят сильнее обычного
- Старые объективы Tamron со стабилизатором могут не поддерживать свободное переключение между оптической и матричной стабилизацией
- Неоригинальные батарейные рукоятки могут вызывать некорректную работу адаптера (ошибочное изменение диафрагмы)
Адаптер протестирован в работе как с фото-. так и с видеокамерами Sony. Полный список проверенных моделей:
- A9, A7S II, A7R II, A7R III, A7 II, A7S, A7R, A7
- A6500, A6300, A6000, A5000
- PXW-FS5, PXW-FS7, PXW-FS7M2, NEX-FS700, NEX-FS100
- NEX-EA50, NEX-VG900, NEX-VG30, NEX-VG20, NEX-VG10
- NEX-7, NEX-6, NEX-5R, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3, NEX-3
Адаптеры Metabones используют байонетные кольца из хромированной латуни, как со стороны объектива, так и со стороны камеры. По сравнению с дешевым алюминием латунь поддается более точной машинной обработке, меньше изнашивается и меньше расширяется при нагреве, поэтому объектив устанавливается на камеру очень плотно, без какого-го либо люфта, раскачивания. Таким образом полностью сохраняется качество изображения. Внутренняя поверхность адаптера покрывается черной бархатной тканью, исключающей переотражения рассеиваемого линзами света. Дизайн адаптера обеспечивает фокусировку на бесконечность и корректную работу с объективами, имеющими в схеме «плавающие» элементы.
Протестированные объективы.
Быстрая автофокусировка на всех камерах с байонетом E:
Canon EF 8-15mm f/4L USM Fisheye*
Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM*
Canon EF 11-24mm f/4L USM
Canon EF 16-35mm f/2.8L USM
Canon EF 16-35mm f/4L IS USM
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II*
Canon EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM
Canon EF 24mm f/1.4L USM
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 II
Canon EF 40mm f/2.8 STM*
Canon EF 50mm f/1.2L USM
Canon EF 50mm f/1.4 USM
Canon EF 50mm f/1.8 STM*
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM*
Canon EF 70-200mm f/4L IS USM
Canon EF 70-200mm f/4L USM
Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM*
Canon EF 85mm f/1.2L II USM
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM*
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM*
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM
Canon EF 200mm f/2.8L II USM
Canon EF 300mm f/4L IS USM
Canon EF 400mm f/5.6L USM
Canon EF Extender 1.4x III
Canon EF Extender 2x II
Sigma 18-35mm f/1.8 DC Art
Sigma 24-105mm f/4 DG OS Art
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM
Sigma 50-100mm f/1.8 DC HSM Art 016*
Tamron SP 15-30mm f/2.8 VC USD A012*
Tamron 16-300mm f/3.5-6.3
Tamron 18-200mm f/3.5-6.3
Tamron 18-250/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO A18
Tamron 18-270/3.5-6.3 Di II VC PZD B008
Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD A007
Tamron SP 45mm f/1.8 Di VC USD F013*
Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD A009*
Tamron 70-300mm f/4-5.6
Tamron SP 90mm f/2.8 Macro
Tamron 150-600mm f/5-6.3 VC USD A011*
Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 DX
Tokina 11-16mm f/2.8 DX II
* - плавная работа диафрагмы
Быстрая фазовая фокусировка, медленная фокусировка по контрасту (тестировалось на A7R II:
Canon EF 14mm f/2.8L II USM
Canon EF 24-70mm f/4L IS USM
Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L USM
Canon EF 35mm f/2L IS USM
Canon EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM (Mark I)
Canon EF 70-200mm f/2.8L USM (non-IS)
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM
Canon EF 85mm f/1.8 USM
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM (Mark I)
Canon EF 400mm f/5.6L USM
Canon EF 500mm f/4L IS USM (Mark I)
Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 (Ver I)
Sigma 20mm f/1.4 DG HSM Art
Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art
Sigma 50mm f/1.4 Art
Sigma 50-500mm f/4-6.3 OS HSM
Sigma 70-200mm F2.8 APO EX DG OS HSM
Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM
Sigma 150mm f/2.8 Macro
Sigma 150-600mm f/5-6.3 OS HSM Contemporary
Фазовая фокусировка на A6300, A6500, A7II и A7RII, фокусировка по контрасту не работает:
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
Canon EF 28-70mm f/3.5-4.5 II
Canon EF 35mm f/1.4L USM
Canon EF 50mm f/1.8 II
Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM
Canon EF 135mm f/2L USM
Contax N Vario Sonnar 17-35mm f/2.8
Contax N Planar 50mm f/1.4
Contax N Vario Sonnar 70-200mm f/3.5-4.5
Contax N Planar 85mm f/1.4
Kenko Teleplus Pro 300 1.4x
Kenko Teleplus Pro 300 2x
Sigma 18-125mm f/3.8-5.6 DC OS HSM
Tamron SP 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] B005
Tamron 18-270/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO B003
Следующие объективы работают только в режиме ручной фокусировки:
Samyang 35/1.4
Zeiss CP.2 25mm/T2.9
Zeiss CP.2 100mm/T2.1
Zeiss ZE Distagon 15/2.8
Zeiss ZE Distagon 21/2.8
Zeiss ZE Distagon 35/2
Zeiss ZE Makro-Planar 50/2
Zeiss ZE Makro-Planar 100/2
Не поддерживаются:
Мануальные объективы или переходники с кустарным «чипом» подтверждения фокусировки («одуванчиком»)
Tamron 28-300/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO A20