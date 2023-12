Описание

Отличия от других версий:

замок Positive-lock EF Mount для максимально прочного крепления объективов, наиболее актуален при использовании систем follow focus

резиновое уплотнительное кольцо для защиты камеры от попадания пыли и влаги

отдельная кнопка IBIS/ON для управления внутрикамерной стабилизацией совместимых камер

светодиодный индикатор, показывающий режим работы, работу оптической стабилизации (в объективе) и т.д.

совместимость с новейшим камкордером Sony PXW-FS7 Mark II и объективами Canon Cinema EOS (CN-E)

Особенности использования:

Адаптер поддерживает контрастную фокусировку со всеми камерами с активным байонетом E-Mount. Фазовая фокусировка поддерживается вместе с камерами Sony A9, A7R III, A7R II, A7 II, A7 III, A6300 и A6500.

Работа со SteadyShot INSIDE: если объектив передает информацию о дистанции, доступна 5-осевая внутрикамерная стабилизация. Если не передает, стабилизатор в камере работает только по 3 осям. Совместимые фотоаппараты: Sony A7 II, A7 III, A7R II, A7R III и A7S II. Оптический стабилизатор в объективе поддерживается при его наличии.

Поддерживается электронная ручная фокусировка (у таких объективов, как EF 85mm f/1.2L II или EF 50mm f/1.0L)

Светодиодный индикатор на корпусе: показывает режим работы адаптера, работу стабилизатора в объективе и статус коммуникации с объективом

Поддерживается запись EXIF (фокусное расстояние, значение диафрагмы, название модели объектива)

При использовании на камкордерах серий VG и FS, а также на A9, серии A7, A6300 и A6500 показывается информация о дистанции и положении зума (если объектив передает информацию о дистанции)

Автоматическое увеличение (при ручной фокусировке, если объектив передает информацию о дистанции)

Автоматическое переключение в APS-C режим при установке объективов для формата APS-C

Ограничения:

Следящая автофокусировка и автофокусировка во время видеозаписи не поддерживаются (работают неудовлетворительно)

Автофокусировка может не работать при эффективной светосиле объектива (с телеконвертером) ниже f/8

Телеконвертер SEL14TC с некоторыми длиннофокусными объективами может работать неудовлетворительно: медленная фокусировка и усиленное виньетирование

Скорость фокусировки в значительной степени зависит от дизайна объектива и его состояния

Кинообъективы, такие как CN-E 18-80mm T4.4 не поддерживаются в фоторежиме

Некоторые объективы шумят сильнее обычного

Старые объективы Tamron со стабилизатором могут не поддерживать свободное переключение между оптической и матричной стабилизацией

Неоригинальные батарейные рукоятки могут вызывать некорректную работу адаптера (ошибочное изменение диафрагмы)

Адаптер протестирован в работе как с фото-. так и с видеокамерами Sony. Полный список проверенных моделей:

A9, A7S II, A7R II, A7R III, A7 II, A7S, A7R, A7

A6500, A6300, A6000, A5000

PXW-FS5, PXW-FS7, PXW-FS7M2, NEX-FS700, NEX-FS100

NEX-EA50, NEX-VG900, NEX-VG30, NEX-VG20, NEX-VG10

NEX-7, NEX-6, NEX-5R, NEX-5N, NEX-5, NEX-C3, NEX-3

Адаптеры Metabones используют байонетные кольца из хромированной латуни, как со стороны объектива, так и со стороны камеры. По сравнению с дешевым алюминием латунь поддается более точной машинной обработке, меньше изнашивается и меньше расширяется при нагреве, поэтому объектив устанавливается на камеру очень плотно, без какого-го либо люфта, раскачивания. Таким образом полностью сохраняется качество изображения. Внутренняя поверхность адаптера покрывается черной бархатной тканью, исключающей переотражения рассеиваемого линзами света. Дизайн адаптера обеспечивает фокусировку на бесконечность и корректную работу с объективами, имеющими в схеме «плавающие» элементы.

Протестированные объективы.

Быстрая автофокусировка на всех камерах с байонетом E:

Canon EF 8-15mm f/4L USM Fisheye*

Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM*

Canon EF 11-24mm f/4L USM

Canon EF 16-35mm f/2.8L USM

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II*

Canon EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM

Canon EF 24mm f/1.4L USM

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Canon EF 28-80mm f/3.5-5.6 II

Canon EF 40mm f/2.8 STM*

Canon EF 50mm f/1.2L USM

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Canon EF 50mm f/1.8 STM*

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM*

Canon EF 70-200mm f/4L IS USM

Canon EF 70-200mm f/4L USM

Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM*

Canon EF 85mm f/1.2L II USM

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM*

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM*

Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM

Canon EF 200mm f/2.8L II USM

Canon EF 300mm f/4L IS USM

Canon EF 400mm f/5.6L USM

Canon EF Extender 1.4x III

Canon EF Extender 2x II

Sigma 18-35mm f/1.8 DC Art

Sigma 24-105mm f/4 DG OS Art

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM

Sigma 50-100mm f/1.8 DC HSM Art 016*

Tamron SP 15-30mm f/2.8 VC USD A012*

Tamron 16-300mm f/3.5-6.3

Tamron 18-200mm f/3.5-6.3

Tamron 18-250/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO A18

Tamron 18-270/3.5-6.3 Di II VC PZD B008

Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD A007

Tamron SP 45mm f/1.8 Di VC USD F013*

Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD A009*

Tamron 70-300mm f/4-5.6

Tamron SP 90mm f/2.8 Macro

Tamron 150-600mm f/5-6.3 VC USD A011*

Tokina 10-17mm f/3.5-4.5 DX

Tokina 11-16mm f/2.8 DX II

* - плавная работа диафрагмы

Быстрая фазовая фокусировка, медленная фокусировка по контрасту (тестировалось на A7R II:

Canon EF 14mm f/2.8L II USM

Canon EF 24-70mm f/4L IS USM

Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L USM

Canon EF 35mm f/2L IS USM

Canon EF 35-350mm f/3.5-5.6L USM

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM (Mark I)

Canon EF 70-200mm f/2.8L USM (non-IS)

Canon EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM

Canon EF 85mm f/1.8 USM

Canon EF 400mm f/2.8L IS USM (Mark I)

Canon EF 400mm f/5.6L USM

Canon EF 500mm f/4L IS USM (Mark I)

Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 (Ver I)

Sigma 20mm f/1.4 DG HSM Art

Sigma 24mm f/1.4 DG HSM Art

Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art

Sigma 50mm f/1.4 Art

Sigma 50-500mm f/4-6.3 OS HSM

Sigma 70-200mm F2.8 APO EX DG OS HSM

Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM

Sigma 150mm f/2.8 Macro

Sigma 150-600mm f/5-6.3 OS HSM Contemporary

Фазовая фокусировка на A6300, A6500, A7II и A7RII, фокусировка по контрасту не работает:

Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM

Canon EF 28-70mm f/3.5-4.5 II

Canon EF 35mm f/1.4L USM

Canon EF 50mm f/1.8 II

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM

Canon EF 135mm f/2L USM

Contax N Vario Sonnar 17-35mm f/2.8

Contax N Planar 50mm f/1.4

Contax N Vario Sonnar 70-200mm f/3.5-4.5

Contax N Planar 85mm f/1.4

Kenko Teleplus Pro 300 1.4x

Kenko Teleplus Pro 300 2x

Sigma 18-125mm f/3.8-5.6 DC OS HSM

Tamron SP 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] B005

Tamron 18-270/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical [IF] MACRO B003

Следующие объективы работают только в режиме ручной фокусировки:

Samyang 35/1.4

Zeiss CP.2 25mm/T2.9

Zeiss CP.2 100mm/T2.1

Zeiss ZE Distagon 15/2.8

Zeiss ZE Distagon 21/2.8

Zeiss ZE Distagon 35/2

Zeiss ZE Makro-Planar 50/2

Zeiss ZE Makro-Planar 100/2

Не поддерживаются:

Мануальные объективы или переходники с кустарным «чипом» подтверждения фокусировки («одуванчиком»)

Tamron 28-300/3.5-6.3 XR Di VC LD Aspherical [IF] MACRO A20