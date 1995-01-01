Описание

Metabones Speed Booster Ultra 0.71x BMPCC4K создан специально для камер Blackmagic с байонетом Micro 4/3, в том числе для Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Толщина массива фильтров у камер Blackmagic меньше, чем у камер Olympus и Panasonic, поэтому оптика нового адаптера была переработана специально под их характеристики. Данный адаптер нельзя использовать с камерами Olympus, Panasonic, JVC. С другой стороны, вы можете использовать универсальную версию (MB_SPEF-M43-BT4) с камерами Blackmagic, но качество изображения будет немного ниже.

Оптическая схема адаптера Metabones Speed Booster Ultra 0.71x BMPCC4K включает в себя 6 элементов, объединенных в 4 группы. Запатентованный оптический дизайн концентрирует поток света, предназначенный для 35-мм матрицы, на меньшей матрице формата Micro 4/3, поэтому разрешающая способность оптики не только не снижается, но даже увеличивается. Эквивалентное относительное отверстие («светосила») объектива увеличивается на 1 ступень. Таким образом, например, объектив с номинальной светосилой f/1.2 преобразуется в объектив со светосилой f/0.9.

Кроп-фактор для камер Blackmagic варьируется от 1.43 до 2.14х, в зависимости от камеры (таблица ниже). Таким образом значительно расширяются возможности съемки с широким углом поля зрения. Адаптер не поддерживает объективы Canon с байонетом EF-S, но может использоваться с объективами APS-C формата других производителей (Sigma, Tamron, Tokina и т.д.). Для работы автофокуса (с некоторыми объективами) или сервопривода трансфокатора (EOS Cine) требуется подключить к адаптеру отдельное питание 5В 1А через USB разъем. Для работы электромагнитной диафрагмы и оптической стабилизации достаточно питания от камеры.

Данный адаптер имеет съемное крепление для установки на штатив. Основание крепления выполнено в форме "ласточкин хвост" и совместимо со штативными головками Arca Swiss, Markins и им подобными.

Протестированные на совместимость камеры:

BlackMagic Pocket Cinema Camera 4K

BlackMagic Pocket Cinema Camera HD

BlackMagic Micro Cinema Camera

BlackMagic Micro Studio Camera 4K

BlackMagic Studio Camera 4K

BlackMagic Studio Camera

Преимущества:

Увеличение светосилы на 1 ступень

Улучшение разрешающей способности объектива (за счет концентрации лучей на меньшей площади)

Расширение поля зрения объектива (0.71х)

Высококачественная оптика (танталовое оптическое стекло)

Автофокусировка (см. ограничения)

Автоэкспозиция, управление диафрагмой с камеры

Поддержка оптической стабилизации изображения

Поддержка электронной ручной фокусировки (Canon EF 85mm f/1.2 II и др.)

Возможность использования внешнего питания через USB (для камер без функции питания объектива)

Плавная работа диафрагмы на современных объективах Canon (с 2009 г.), Tamron (SP, с 2013 г.) и Sigma (с 2016 г.)

Запись EXIF

Индикация дистанции фокусировки и кратности зума на камере (с объективами, передающими информацию о дистанции)

Поддержка кинообъективов Cinema EOS, включая автофокус, управление диафрагмой и сервопривод зума (требуется внешнее питание)

Ограничения:

Список полностью совместимых объективов (проверено):

Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

Canon EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (I)

Canon EF100mm f/2.8L IS USM Macro*

Canon EF135mm f/2L USM

Canon EF16-35mm f/2.8L II USM*

Canon EF17-35mm f/2.8L USM

Canon EF17-40mm f/4L USM

Canon EF200mm f/2.8L II USM

Canon EF24-105mm f/4L IS USM (I)

Canon EF24-70mm f/2.8L II USM*

Canon EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Canon EF28-70mm f/3.5-4.5 II

Canon EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM

Canon EF300mm f/2.8L IS II USM*

Canon EF300mm f/4L IS USM

Canon EF400mm f/5.6L USM

Canon EF40mm f/2.8 STM*

Canon EF50mm f/1.2L USM

Canon EF50mm f/1.4 USM

Canon EF50mm f/1.8 II

Canon EF50mm f/1.8 STM*

Canon EF70-200mm f/2.8L IS II USM*

Canon EF70-200mm f/4L IS II USM*

Canon EF70-200mm f/4L USM

Canon EF70-300mm f/4-5.6L IS USM

Canon EF8-15mm f/4L USM Fisheye*

Canon EF85mm f/1.2L II USM

Sigma 135mm f/1.8 DG HSM Art 017*

Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM Art 013

Sigma 24-105mm f/4 DG HSM Art 013

SIgma 24-35mm f/2 DG HSM Art 015

Sigma 30mm f/1.4 DC HSM Art 013

Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art 012*

Sigma 50-500mm f/4.5-6.3 DG OS HSM

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM (not Art)

Tamron 10-24mm f/3.5-4.5 VC HLD B023

Tamron 18-250mm f/3.5-6.3 A18

Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 B003

Tamron 24-70mm f/2.8 VC USD A007 (G1)

Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 A06

Tamron 35-150mm f/2.8-4 VC OSD A043

Tamron 70-200mm F/2.8 Di VC USD A009

Tokina 11-16mm f/2.8 AT-X PRO (I)

Zeiss 18mm f/3.5 ZE

Canon EF-Extender (Teleconverter)

Совместимы с ограничениями:

Не работает оптическая стабилизация:

Tamron SP 15-30/2.8 VC USD A012

Tamron 45mm F/1.8 VC USD F013

Tamron 150-600mm F/5-6.3 VC USD A011

Не работает автофокус:

Tamron SP 17-50mm F/2.8VC B005

Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 VC A20

Tokina Opera 50mm F/1.4

Sigma18-125mm F/3.5-5.6DC OS HSM

Canon EF100-400mm F/4.5-5.6L IS II USM

Не работает диафрагма без подключения внешнего питания:

Canon EF24-70mm F/2.8L USM (I)

Canon EF100mm F/2.8 USM Macro (non-L)

Tamron 18-270mm F/3.5-6.3 VC PZD B008

Полностью несовместимы:

Tamron 70-300mm F/4-5.6 VC USD A005

* с поддержкой плавного изменения диафрагмы