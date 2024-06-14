Софтбокс Meking для накамерной вспышки 45 см (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076459 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-14

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Задать вопрос Причина уценки: следы использования. 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141459 Meking софтбокс для накамерной вспышки 45 см (состояние 4) складной круглый софтбокс 45 см для накамерной вспышки ( Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. следы использования.

Комплектация:

Гарантия 14 дней.

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