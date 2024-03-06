Объектив Meike 25mm f/2.0 MC MFT Mount (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073846 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-06/05

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации ​ 25 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138846 Фокусное расстояние: 25 мм

Диапазон диафрагмы: F2-F22

минимальное расстояние фокусировки: 0,25 м

Фокус: ручная фокусировка

Угол обзора рамки MFT: по горизонтали: 40,6°/по вертикали: 31°/диагонали: 49,7° Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации ​

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: AHK0305

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, четыре кольца фоллоуфокуса, коробка

Гарантия 90 дней.

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