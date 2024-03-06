Объектив Meike 25mm f/2.0 MC MFT Mount (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073846
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-06/05
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
25 000 ₽
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138846
Фокусное расстояние: 25 мм
Диапазон диафрагмы: F2-F22
минимальное расстояние фокусировки: 0,25 м
Фокус: ручная фокусировка
Угол обзора рамки MFT: по горизонтали: 40,6°/по вертикали: 31°/диагонали: 49,7°
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: AHK0305
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол, четыре кольца фоллоуфокуса, коробка
Гарантия 90 дней.
-----
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.