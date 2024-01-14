Объектив Meike 25 mm f/1.8 X-mount (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072767
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-01-14/3
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
5 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137767
Тип объектива: широкоугольный объектив
Фокусное расстояние: 25 мм
Байонет: X-mount
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: объектив, две крышки.
Гарантия 90 дней.
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