Объектив Meike 16mm T2.2 Cinema Lens MFT Mount (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073844
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-06/03
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138844
Крепление объектива: MFT, подходящий для кинокамер с высоким разрешением
Диафрагма T2.2
Низкодисперсное стекло
Низкий уровень искажений
Многослойное покрытие
Минимальное расстояние фокусировки: 20 см
Ручная фокусировка и диафрагма
Цельнометаллический корпус
Диаметр светофильтра: 77 мм
Вес: ок. 557 гр
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без характерных следов эксплуатации
s\n: 21081961
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, чехол
Гарантия 90 дней.
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