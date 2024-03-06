Объектив Meike 16mm T2.2 Cinema Lens MFT Mount (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073844 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-06/03

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Задать вопрос Причина уценки: без характерных следов эксплуатации 27 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138844 Крепление объектива: MFT, подходящий для кинокамер с высоким разрешением

Диафрагма T2.2

Низкодисперсное стекло

Низкий уровень искажений

Многослойное покрытие

Минимальное расстояние фокусировки: 20 см

Ручная фокусировка и диафрагма

Цельнометаллический корпус

Диаметр светофильтра: 77 мм

Вес: ок. 557 гр Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без характерных следов эксплуатации

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: 21081961

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, чехол

Гарантия 90 дней.

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