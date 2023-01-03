Объектив Зенит MC Zenitar-M2s 50/2 (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00064649
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-01-03
Причина уценки:
Имеются незначтельные следы эксплуатации.
3 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием с присоединительной резьбой M42. Имеет многослойное просветление (MC).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.