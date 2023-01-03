Объектив Зенит MC Зенитар-М 50/1.9 (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00064652
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-01-03
Причина уценки:
Имеются следы эксплуатации.
4 800 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Советский светосильный фикс объектив. Использовался как штатный со многими моделями советских фотокамер.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:4.
Комплектация: крышки, футляр.
Гарантия 14 дней.