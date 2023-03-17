Описание

Код товара: 131243

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: Pentax K

Год начала производства: 1991

Оптическая схема: 6 элементов в 4 группах

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Mелкие царапины и потёртости, пыль в корпусе, пятнышки на задней линзе.

Комплектация: -;9328895;

Гарантия 14 дней.