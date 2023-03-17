Объектив Зенит MC Zenitar-K 50mm f/1.9 Pentax K (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00066243
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-03-17
Причина уценки:
Mелкие царапины и потёртости, пыль в корпусе, пятнышки на задней линзе.
3 900 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 131243
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: Pentax K
Год начала производства: 1991
Оптическая схема: 6 элементов в 4 группах
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Mелкие царапины и потёртости, пыль в корпусе, пятнышки на задней линзе.
Комплектация: -;9328895;
Гарантия 14 дней.