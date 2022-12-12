Объектив Арсенал MC МИР-24Н 35/2 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00064318
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-12-12
Причина уценки:
Бывший в употреблении. Гарантия магазина 90 дней.
10 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 129318
Данный объектив оснащён байонетом типа Н, что позволяет устанавливать его на камеры Nikon.
Преимущества:
Высокая светосила с хорошей резкостью в центре кадра при открытых значениях диафрагмы.
Минимальная дистанция фокусировки — 24 см.
Металл в корпусе обеспечивает долговечность.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4.
Комплектация: крышки, футляр.
Гарантия 14 дней.