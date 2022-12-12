Описание

Код товара: 129318

Данный объектив оснащён байонетом типа Н, что позволяет устанавливать его на камеры Nikon.

Преимущества:

Высокая светосила с хорошей резкостью в центре кадра при открытых значениях диафрагмы.

Минимальная дистанция фокусировки — 24 см.

Металл в корпусе обеспечивает долговечность.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4.

Комплектация: крышки, футляр.

Гарантия 14 дней.