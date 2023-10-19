Объектив Minolta MC Macro 50mm f/3.5 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070956
Артикул : б/у-КП32 К 2023-10-19
Причина уценки:
4, потертости, есть пылинки.
8 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Формат: 35mm
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: Minolta SR (MD, MC)
Оптическая схема: 6/4
Особенности: Макрообъектив
Код товара: 135956
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, потертости, есть пылинки.
Комплектация: объектив, макрокольцо.
Гарантия 90 дней.