Описание

Хорошо известный советский объектив из эпохи плёночной фотографии.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, небольшое пятно скраю под передней линзой, пыль внутри присутствует (не много).

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.