Объектив Зенит MC Helios-44m-7 58/2 (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00066095
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-03-11
Причина уценки:
Следы использования на корпусе, небольшое пятно с краю под передней линзой, пыль внутри присутствует (не много).
4 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Хорошо известный советский объектив из эпохи плёночной фотографии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, небольшое пятно скраю под передней линзой, пыль внутри присутствует (не много).
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.