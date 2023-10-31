Объектив Зенит МC Гелиос 44М-6, f2.0/58mm (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071294
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-10-31/2
Причина уценки:
Следы эксплуатации на корпусе.
3 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136294
Тип объектива: стандартный, Фиксированный фокус
Байонет: m-42
Фокусное расстояние: 58 мм
Диафрагма: f/2-16
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
Следы эксплуатации на корпусе.
Комплектация: объектив, передняя крышка.
Гарантия 90 дней.