Светофильтр Massa MRC-UV 72 мм (Like NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00073694
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28
Причина уценки:
5-, вскрытая упаковка.
490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип светофильтра ультрафиолетовый
Особенности влагостойкое покрытие
Диаметр 72 мм
Код товара: 138694
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, вскрытая упаковка.
Комплектация: фильтр, коробка.
Гарантия 90 дней.
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