Светофильтр Massa MRC-UV 72 мм (Like NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073694 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-28

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Задать вопрос Причина уценки: 5-, вскрытая упаковка. 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип светофильтра ультрафиолетовый

Особенности влагостойкое покрытие

Диаметр 72 мм Код товара: 138694

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, вскрытая упаковка.

Комплектация: фильтр, коробка.

Гарантия 90 дней.

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