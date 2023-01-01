Описание

UV-фильтр отсекает ультрафиолетовый спектр солнечного света, который может привести к появлению дымки и синеватых оттенков на изображении. Этот эффект наиболее заметен в пейзажной съемке, при фотографировании отдаленных объектов в ясный солнечный день, особенно на море или в горной местности. Ультрафиолетовый фильтр устраняет этот эффект, делая изображение более чётким и чистым. В остальное время он работает как нейтральный фильтр, защищающий переднюю линзу объектива от царапин и грязи и не искажающий при этом цветопередачу.

Светофильтр Marumi Wide MC-UV обладают стандартным многослойным просветляющим покрытием. Wide означает тонкий профиль оправы, благодаря чему фильтр можно использовать на широкоугольных объективах без угрозы виньетирования.