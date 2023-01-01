Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. Фильтр повышает контрастность и цветовую насыщенность изображения. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков.*

Многослойное просветляющее покрытие предотвращает появление бликов от поверхности фильтра при съемке с ярким боковым или контровым светом. Оправа светофильтра выполнена из алюминия. Тонкий профиль позволяет использовать светофильтр с широкоугольными объективами без угрозы дополнительного виньетирования. Фильтр вращается в оправе – таким способом регулируется сила эффекта.

* При использовании поляризационного фильтра в съемке пейзажа лучшие результаты достигаются при направлении камеры в сторону от солнца (под углом приблизительно 90°). Не рекомендуется использовать сверхширокоугольные объективы и панорамную съемку, в противном случае будет заметен эффект неравномерной поляризации неба.