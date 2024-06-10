Светофильтр Marumi UV 58mm Water Proof Coat (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076271
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-10
Причина уценки:
Следы использования.
Гарантия 14 дней
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Описание
UV-фильтр блокирует ультрафиолетовые лучи, которые могут вызывать дымку или размытость на фотографиях, особенно в условиях яркого солнечного света или при съемке в горах или на море.
Улучшение четкости: За счет фильтрации ультрафиолетового света изображения могут быть более четкими и контрастными.
UV-фильтр часто используется как защитный фильтр для объектива камеры. Он предохраняет переднюю линзу объектива от пыли, грязи, царапин и повреждений.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; следы использования.
Гарантия 14 дней.