Светофильтр Marumi Protect 58mm DHG (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076247 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-10

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Задать вопрос Причина уценки: Следы использования. 650 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Используется как защитный фильтр для объектива камеры. Он предохраняет переднюю линзу объектива от пыли, грязи, царапин и повреждений. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; следы использования.

Гарантия 14 дней.

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