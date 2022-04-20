Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: NEW

В комплекте: Фильтр, пластиковый бокс.

Гарантия 14 дней.

Код товара: 124114

Светофильтр Marumi NEO MC-ND4 55mm оснащен нейтрально-серым покрытием, снижающим большую часть направленного в камеру светового потока. С его помощью вы увеличите выдержку и сделаете диафрагму более открытой. Дополнительно оказывается эффект мультипросветления.

Изделие Marumi NEO MC-ND4 55mm предназначено для оснащения объектива с диаметром 55 мм. Аксессуар поставляется в герметичной упаковке, упрощающей транспортировку и хранение фильтра.