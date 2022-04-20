Светофильтр Marumi NEO MC-ND4 55mm (б.у. состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00059114
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-04-20/04
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
1 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
В комплекте: Фильтр, пластиковый бокс.
Гарантия 14 дней.
Код товара: 124114
Светофильтр Marumi NEO MC-ND4 55mm оснащен нейтрально-серым покрытием, снижающим большую часть направленного в камеру светового потока. С его помощью вы увеличите выдержку и сделаете диафрагму более открытой. Дополнительно оказывается эффект мультипросветления.
Изделие Marumi NEO MC-ND4 55mm предназначено для оснащения объектива с диаметром 55 мм. Аксессуар поставляется в герметичной упаковке, упрощающей транспортировку и хранение фильтра.