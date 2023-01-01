Светофильтр Marumi MC-UV Haze 52mm
Код товара : УТ-00067191
Артикул : 51576
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Гарантия 1 год.
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Описание
UV-фильтр отсекает ультрафиолетовый спектр солнечного света, который может привести к появлению дымки и синеватых оттенков на изображении. Этот эффект наиболее заметен в пейзажной съемке, при фотографировании отдаленных объектов в ясный солнечный день, особенно на море или в горной местности. Ультрафиолетовый фильтр устраняет этот эффект, делая изображение более чётким и чистым. В остальное время он работает как нейтральный фильтр, защищающий переднюю линзу объектива от царапин и грязи и не искажающий при этом цветопередачу.
Светофильтр Marumi MC-UV (Haze) обладают стандартным многослойным просветляющим покрытием.