Светофильтр Marumi Digital Pro Lens Protect Brass 55mm
Код товара : УТ-00067189
Артикул : 96773
1 290 ₽
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Гарантия 1 год.
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Описание
Светофильтр DHG Digital Pro Lens Protect Brass защищает передний элемент объектива от попадания грязи и появления царапин. Многослойное просветляющее покрытие обеспечивает отсутствие бликов от бокового или контрового света. Твердый верхний слой покрытия защищает от царапин. Тонкая оправа фильтра выполнена из латуни.