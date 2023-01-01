Светофильтр DHG Digital Pro Lens Protect Brass защищает передний элемент объектива от попадания грязи и появления царапин. Многослойное просветляющее покрытие обеспечивает отсутствие бликов от бокового или контрового света. Твердый верхний слой покрытия защищает от царапин. Тонкая оправа фильтра выполнена из латуни.