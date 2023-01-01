Светофильтр DHG Super Lens Protect защищает передний элемент объектива от попадания грязи и появления царапин. Фильтр изготовлен в Японии из стекла B270i немецкого производителя Schott AG. 12 слоев просветляющего покрытия обеспечивают светопропускаемость на уровне 98.9%, а также отсутствие бликов от бокового или контрового света. Покрытие обладает олеофобными и водоотталкивающими свойствами, благодаря которым капли дождя быстро сбегают вниз, не оставляя за собой следов, а отпечатки пальцев легко удаляются тканевой салфеткой. Тонкая оправа фильтра выполнена из алюминия.