Светофильтр Marumi DHG Super Lens Protect 58mm
Код товара : УТ-00067180
Артикул : 90170
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Гарантия 1 год
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Описание
Светофильтр DHG Super Lens Protect защищает передний элемент объектива от попадания грязи и появления царапин. Фильтр изготовлен в Японии из стекла B270i немецкого производителя Schott AG. 12 слоев просветляющего покрытия обеспечивают светопропускаемость на уровне 98.9%, а также отсутствие бликов от бокового или контрового света. Покрытие обладает олеофобными и водоотталкивающими свойствами, благодаря которым капли дождя быстро сбегают вниз, не оставляя за собой следов, а отпечатки пальцев легко удаляются тканевой салфеткой. Тонкая оправа фильтра выполнена из алюминия.