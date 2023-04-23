Светофильтр Marumi 4-х лучевой «DHG Star Cross 55mm» (б/у)
Код товара : УТ-00066956
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-04-23
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Важные факты:
− MARUMI OPTICAL Co., LTD (Япония) - компания, образованная в 1937 году, является одним из наиболее серьёзных производителей специального оптического стекла и светофильтров.
− Высочайшее качество - на 1375 проданных фильтров приходится, по статистике дистрибьютора, только 1 бракованный.
− Опыт - MARUMI более 80 лет производит светофильтры для оптико-механической промышленности, военных и научно-космических отраслей.
− Все светофильтры MARUMI - изготавливаются только в Японии.
Предлагаемый к продаже эффектный светофильтр :
1. Предназначен для получения спецэффектов – 4-х лучей от любых точечных источников света. Более яркий источник света создаёт более длинные лучи, причём, чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем длиннее лучи. Данный эффект весьма затруднительно получить в различных фоторедакторах – придётся долго повозиться.
2. Аббревиатура "DHG" – Digital High Grade («Цифровой высокого Уровня») – специализированная серия профессиональных светофильтров.
3. Выполнен во вращающейся матированной оправе для нужного позиционирования лучей в кадре и полного исключения бликов и переотражений.
4. Данный светофильтр применяется одинаково в цифровой и пленочной фотографии.
5. Данный светофильтр предназначен для присоединения к объективам, имеющим внутренний диаметр передней оправы 55mm, но может использоваться и для любых других, но через соответствующее переходное кольцо, меняющее внутренний диаметр передней оправы объектива. Так например, если у Вашего объектива внутренний диаметр передней оправы 52мм, то через переходное кольцо 52→55 Вы сможете пользоваться данным светофильтром.
Комплект продажи:
− светофильтр «DHG Star Cross 55mm» (Made in Japan);
− фирменный ударопрочный пластмассовый футляр.
Продаётся именно тот светофильтр, который Вы видите на фото.
Состояние : 5
Гарантия 14 дней.