Описание

Светофильтр DHG Lens Protect защищает передний элемент объектива от попадания грязи и появления царапин. Фильтр изготовлен в Японии из стекла B270i немецкого производителя Schott AG. 10 слоев просветляющего покрытия обеспечивают светопропускаемость на уровне 99.4%, а также отсутствие бликов от бокового или контрового света. Твердый верхний слой покрытия защищает от царапин. Тонкая оправа фильтра выполнена из алюминия.

В отличие от серии DHG Super Lens Protect, у этого фильтра нет олеофобного водоотталкивающего покрытия.