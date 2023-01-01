Светофильтр Marumi DHG Lens Protect 55mm
Код товара : УТ-00067174
Артикул : 81488
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Гарантия 1 год
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Описание
Светофильтр DHG Lens Protect защищает передний элемент объектива от попадания грязи и появления царапин. Фильтр изготовлен в Японии из стекла B270i немецкого производителя Schott AG. 10 слоев просветляющего покрытия обеспечивают светопропускаемость на уровне 99.4%, а также отсутствие бликов от бокового или контрового света. Твердый верхний слой покрытия защищает от царапин. Тонкая оправа фильтра выполнена из алюминия.
В отличие от серии DHG Super Lens Protect, у этого фильтра нет олеофобного водоотталкивающего покрытия.