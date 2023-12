Описание

Полезные факты :

− MARUMI OPTICAL Co., LTD (Япония) - компания, образованная в 1937 году, является одним из наиболее серьёзных производителей специального оптического стекла и светофильтров.

− Высочайшее качество - на 1375 проданных фильтров приходится, по статистике дистрибьютора, только 1 бракованный.

− Опыт - MARUMI более 80 лет производит светофильтры для оптико-механической промышленности, военных и научно-космических отраслей.

− Все светофильтры MARUMI - изготавливаются только в Японии.



Предлагаемый к продаже поляризационный светофильтр :

1. Предназначен для получения эффекта поляризации света, проходящего через объектив ф/а. Это делается для того, чтобы максимально детализировать получаемое изображение, за счёт убирания бликов и отражений от различных неметаллических поверхностей.

2. Аббревиатура "DHG" – Digital High Grade («Цифровой высокого Уровня») – специализированная серия профессиональных светофильтров.

3. Выполнен во вращающейся матированной оправе для нужного позиционирования и полного исключения бликов и переотражений.

4. Данный светофильтр применяется одинаково в цифровой и пленочной фотографии.

5. Данный светофильтр предназначен для присоединения к объективам, имеющим внутренний диаметр передней оправы 82mm, но может использоваться и для любых других, но через соответствующее переходное кольцо, меняющее внутренний диаметр передней оправы объектива. Так например, если у Вашего объектива внутренний диаметр передней оправы 52мм, то через переходное кольцо 52→82 Вы сможете пользоваться данным светофильтром.



Комплект продажи:

− светофильтр «DHG C-PL 82mm» (Made in Japan);

− фирменный ударопрочный пластмассовый футляр.



Продаётся именно тот светофильтр, который Вы видите на фото.

Состояние : 5-

Гарантия 14 дней.