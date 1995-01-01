Описание

Современный городской дизайн компактной поясной сумки Manfrotto Street идеально соответствует требованиям динамичной повседневной жизни.

Поясная сумка Manfrotto Street обеспечивает удобный и быстрый доступ сверху к компактной камере и самым необходимым личным вещам. Сумку можно использовать двумя разными способами: Сумка на пояс или слинг, в зависимости от ваших задач и предпочтений.

Внутренние разделители легко настраиваются, помогая упорядочить небольшую камеру, комплект для видеоблога, смартфон, кошелек, ключи и т. д. При необходимости они полностью извлекаются, что позволяет использовать сумку для повседневных целей.

В сумке также есть две регулируемые точки крепления для небольшого штатива, удобно расположенного на нижней поверхности сумки.