Сумка Manfrotto Street Waist Bag
Код товара : УТ-00055266
Артикул : MB MS2-WB
Официальная гарантия Manfrotto 5 лет
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Характеристики
Описание
Современный городской дизайн компактной поясной сумки Manfrotto Street идеально соответствует требованиям динамичной повседневной жизни.
Поясная сумка Manfrotto Street обеспечивает удобный и быстрый доступ сверху к компактной камере и самым необходимым личным вещам. Сумку можно использовать двумя разными способами: Сумка на пояс или слинг, в зависимости от ваших задач и предпочтений.
Внутренние разделители легко настраиваются, помогая упорядочить небольшую камеру, комплект для видеоблога, смартфон, кошелек, ключи и т. д. При необходимости они полностью извлекаются, что позволяет использовать сумку для повседневных целей.
В сумке также есть две регулируемые точки крепления для небольшого штатива, удобно расположенного на нижней поверхности сумки.
- Минимальный вес: 0,3 кг
- Крепление штатива: Да
- Водоотталкивающий материал: да
- Объем: 2л
- Внешние размеры: 24x13x15 (ДxШxВ) см
- Внутренние размеры: 22x7x14 (ДxШxВ) см.
- Размеры вкладыша камеры: 19x7x12 (ДxШxВ) см