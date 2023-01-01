Органайзер Manfrotto Street Tech Organizer
Код товара : УТ-00055265
Артикул : MB MS2-TO
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.200
Описание
Органайзер Manfrotto Street Tech поможет вам сохранить в порядке всю вашу электронику и аксессуары. Кабели, зарядные устройства, карты памяти, аккумуляторы, наушники наконец-то будут на своих местах. Создателям контента понравятся четыре просторных внутренних кармана, вмещающие микрофон, светодиодный свет и другие небольшие аксессуары для видеоблоггинга.
Кроме того, органайзер Manfrotto Street Tech имеет две внешние боковые ручки для удобного захвата и внешний задний карман для предметов, которые всегда должны быть под рукой.
Органайзер идеально подходит для путешествий или повседневного использования. Благодаря своему компактному размеру, легко помещается в рюкзак или сумку-трансформер Manfrotto Street.
- Цвет: темно-зеленый
- Минимальный вес: 0,2 кг
- Водоотталкивающий материал: да
- Объем: 2л
- Внешние размеры: 26x7x13 (ДxШxВ) см
- Внутренние размеры: 23x7x11 (ДxШxВ) см.