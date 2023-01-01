Описание

Органайзер Manfrotto Street Tech поможет вам сохранить в порядке всю вашу электронику и аксессуары. Кабели, зарядные устройства, карты памяти, аккумуляторы, наушники наконец-то будут на своих местах. Создателям контента понравятся четыре просторных внутренних кармана, вмещающие микрофон, светодиодный свет и другие небольшие аксессуары для видеоблоггинга.

Кроме того, органайзер Manfrotto Street Tech имеет две внешние боковые ручки для удобного захвата и внешний задний карман для предметов, которые всегда должны быть под рукой.

Органайзер идеально подходит для путешествий или повседневного использования. Благодаря своему компактному размеру, легко помещается в рюкзак или сумку-трансформер Manfrotto Street.