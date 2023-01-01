Описание

Сумка - трансформер Manfrotto Street - это универсальное решение для хранения и переноски камеры, ноутбука и личных вещей, которое при необходимости легко превращается в рюкзак. С легкостью вытяните два скрытых плечевых ремня в специальном заднем кармане и прикрепите их к прочным застежкам. Плечевые ремни имеют мягкую подкладку и регулируются для обеспечения комфорта.

Сумка имеет просторный доступ в верхнее отделение для организации личных вещей. Мягкий вкладыш для 14 –дюймового ноутбука, расположенный внутри основного отделения. Быстрый доступ к технике обеспечен в нижней части сумки. Это отделение вмещает беззеркальную камеру с объективом и 1-2 дополнительных средних объектива или комплект для видеоблога.

Отделение для техники оснащено новой системой защиты Manfrotto M-Guard ™. Специальные вкладыши, изготовленные из специальной пены EVA высокой плотности, обеспечивают исключительную амортизацию благодаря сверхтонкому профилю.

Сумка также оснащена боковым креплением для штатива небольшого размера с одной стороны и держателем бутылки с водой с другой. Два плечевых ремня в режиме рюкзака оснащены держателем для смартфона и небольшим креплением для штатива, чтобы творческие инструменты всегда были под рукой.

Чтобы уберечь вещи от влаги и дождя, рюкзак Manfrotto Street изготовлен из водоотталкивающего материала. Для дополнительного комфорта он также совместим с сумкой для смартфона Street Crossbody (продается отдельно).

Чтобы уберечь вещи от влаги и дождя, сумка-трансформер Manfrotto Street изготовлен из водоотталкивающего материала. Для дополнительного комфорта он также совместим с сумкой для смартфона Street Crossbody (продается отдельно).