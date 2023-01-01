Рюкзак Manfrotto Street Convertible Tote Bag
Код товара : УТ-00055264
Артикул : MB MS2-CT
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
900 гр.
Вес (брутто), г
1.200
Вместимость
1 камера с несколькими объективами / вспышками, планшет, штатив на внешнем креплении
Размеры внутренние
25 x 14 x 10.5 cm
Описание
Сумка - трансформер Manfrotto Street - это универсальное решение для хранения и переноски камеры, ноутбука и личных вещей, которое при необходимости легко превращается в рюкзак. С легкостью вытяните два скрытых плечевых ремня в специальном заднем кармане и прикрепите их к прочным застежкам. Плечевые ремни имеют мягкую подкладку и регулируются для обеспечения комфорта.
Сумка имеет просторный доступ в верхнее отделение для организации личных вещей. Мягкий вкладыш для 14 –дюймового ноутбука, расположенный внутри основного отделения. Быстрый доступ к технике обеспечен в нижней части сумки. Это отделение вмещает беззеркальную камеру с объективом и 1-2 дополнительных средних объектива или комплект для видеоблога.
Отделение для техники оснащено новой системой защиты Manfrotto M-Guard ™. Специальные вкладыши, изготовленные из специальной пены EVA высокой плотности, обеспечивают исключительную амортизацию благодаря сверхтонкому профилю.
Сумка также оснащена боковым креплением для штатива небольшого размера с одной стороны и держателем бутылки с водой с другой. Два плечевых ремня в режиме рюкзака оснащены держателем для смартфона и небольшим креплением для штатива, чтобы творческие инструменты всегда были под рукой.
Чтобы уберечь вещи от влаги и дождя, рюкзак Manfrotto Street изготовлен из водоотталкивающего материала. Для дополнительного комфорта он также совместим с сумкой для смартфона Street Crossbody (продается отдельно).
Чтобы уберечь вещи от влаги и дождя, сумка-трансформер Manfrotto Street изготовлен из водоотталкивающего материала. Для дополнительного комфорта он также совместим с сумкой для смартфона Street Crossbody (продается отдельно).
- Цвет: темно-зеленый
- Минимальный вес: 0,9 кг
- Хранение личных вещей: Да
- Крепление штатива: Да
- Водоотталкивающая ткань: Да
- Объем: 12л
- Внешние размеры: 33x14x41 (ДхШхВ) см
- Размеры отделения для ноутбука: 26x1,5x36 (ДxШxВ) см
- Размеры отделения для личных вещей: 28x11x24 (ДxШxВ) см.
- Размеры вставки камеры: 25x14x10,5 (ДxШxВ) см