Описание

Дорожный чемодан MANFROTTO Pro Light Reloader Air-50 выполнен из прочной рип-стоп ткани на каркасе из пластика (полипропилен, стекловолокно, EVA пена), с телескопической алюминиевой ручкой. Air-50 проходит по требованиям к ручной клади у большинства международных и внутренних авиаперевозчиков, т.е. может быть взят в салон. Иными словами, ваше дорогостоящее оборудование точно доберется вместе с вами до места съемки, причем вовремя. Чемодан вмещает 1 или несколько камер, вплоть до профессиональных зеркальных фотоаппаратов с батарейной ручкой, которые можно загружать вертикально. Также в нем можно разместить большие объективы, вплоть до 400мм f/2.8. Всего 14 разделителей (2 продольных и 12 поперечных) позволяют свободно организовать внутреннее пространство под большие и маленькие предметы.

Для мелких аксессуаров предусмотрены внутренние карманы на крышке. Ноутбук и планшет располагаются в отдельном, защищенном от ударов кармане. Оба отделения: основное и отсек ноутбука можно закрыть на замок, соответствующий нормам безопасности TSA. Замок отпирается только ключом, вероятность случайного подбора кода исключена.

Штатив можно закрепить сбоку с помощью эластичной чаши для ножек и встроенного ремня. Колеса можно заменить самостоятельно.

Защита от воды: чемодан выполнен из синтетической ткани с водоотталкивающей пропиткой, которая надежно защищает при кратковременном нахождении под дождем. Для дополнительной защиты можно использовать нейлоновый чехол-дождевик.

MANFROTTO Pro Light Reloader Air-50 изготавливается по высоким стандартам качества премиум-сегмента. При регистрации покупки на сайте производителя на нее распространяется 5-летняя гарантия Manfrotto.