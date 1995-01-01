Чемодан Manfrotto Pro Light Reloader Air-50
Код товара : УТ-00032892
Артикул : MB PL-RL-A50
Расширенная гарантия Manfrotto: 5 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.75 кг
Вместимость
1-2 зеркальные камеры (с батарейными ручками), несколько объективов (до 400/2.8), вспышка + планшет + ноутбук 15" + штатив на внешнем креплении + личные вещи
Материал
рип-стоп Pro-Light, синтетические материалы
Размеры внутренние
43 х 30 х 16 см, отсек для ноутбука: 38 х 29 х 2 см
Описание
Дорожный чемодан MANFROTTO Pro Light Reloader Air-50 выполнен из прочной рип-стоп ткани на каркасе из пластика (полипропилен, стекловолокно, EVA пена), с телескопической алюминиевой ручкой. Air-50 проходит по требованиям к ручной клади у большинства международных и внутренних авиаперевозчиков, т.е. может быть взят в салон. Иными словами, ваше дорогостоящее оборудование точно доберется вместе с вами до места съемки, причем вовремя. Чемодан вмещает 1 или несколько камер, вплоть до профессиональных зеркальных фотоаппаратов с батарейной ручкой, которые можно загружать вертикально. Также в нем можно разместить большие объективы, вплоть до 400мм f/2.8. Всего 14 разделителей (2 продольных и 12 поперечных) позволяют свободно организовать внутреннее пространство под большие и маленькие предметы.
Для мелких аксессуаров предусмотрены внутренние карманы на крышке. Ноутбук и планшет располагаются в отдельном, защищенном от ударов кармане. Оба отделения: основное и отсек ноутбука можно закрыть на замок, соответствующий нормам безопасности TSA. Замок отпирается только ключом, вероятность случайного подбора кода исключена.
Штатив можно закрепить сбоку с помощью эластичной чаши для ножек и встроенного ремня. Колеса можно заменить самостоятельно.
Защита от воды: чемодан выполнен из синтетической ткани с водоотталкивающей пропиткой, которая надежно защищает при кратковременном нахождении под дождем. Для дополнительной защиты можно использовать нейлоновый чехол-дождевик.
MANFROTTO Pro Light Reloader Air-50 изготавливается по высоким стандартам качества премиум-сегмента. При регистрации покупки на сайте производителя на нее распространяется 5-летняя гарантия Manfrotto.