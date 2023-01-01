Описание

Сумка-мессенджер Manfrotto Bumblebee M-30 PL — это профессиональная фотосумка, разработанная для аутдор-фотографов, которые всегда находятся в движении. Плоская, но очень просторная и притом долговечная сумка вмещает и защищает профессиональную камеру в комплекте c ноутбуком 15”. Внутренние разделители фирменной системы защиты камер — Camera Protection System — надёжно оберегают профессиональную зеркальную камеру с присоединённым к ней объективом 70—200 мм f/2,8, а также ещё 3 объектива, ручной стабилизатор и множество принадлежностей. Верхняя молния позволит быстро вынуть нужный аксессуар из сумки. Ремень особой конструкции XtraSecure фиксирует подвижную часть ручного стабилизатора. Если не брать с собой ноутбук, в сумку можно положить зеркальную камеру с приставной вертикальной рукояткой. Фирменная система лямок и поддержки спины AirSupport не только распределяет вес по длинному и широкому наплечнику, но и обеспечивает воздухопроницаемость благодаря специальной структуре. Большая пряжка EasyGrip позволяет мгновенно отрегулировать длину ремня, помогая вам быстро перебросить сумку через туловище и отправиться на следующую точку съёмки. Сумка изготавливается из водоотталкивающего материала Rip-Stop (нейлон и полиэстер) и оснащается защёлкивающимися пряжками ITW Nexus. Фурнитура Duraflex одновременно обеспечивает как лёгкость сумки, так и её прочность, рассчитанную на интенсивное использование и долговременную защиту больших комплектов оборудования.

Сумка открывается клапаном на липучке-Velcro или пряжках. Применение специального глушителя NoiseFree повышает комфорт использования липучки. Эластичное крепление штатива NeverLose всегда готово надёжно закрепить ваш мини-штатив, монопод или стойку. Предусмотрено большое количество внешних карманов на молнии и эластичных карманов для всевозможных аксессуаров и бутылки с водой. Сумка комплектуется накидкой от солнца и дождя DuoFace, которая обеспечивает дополнительную защиту в плохую погоду и отражает солнечный свет, сохраняя аппаратуру в прохладе и сухости на протяжении всего дня. Вы можете носить эту сумку на плече, через плечо или за ручку, которую для удобства в путешествиях можно также надевать на выдвижную ручку сумок-тележек.