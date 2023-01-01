Описание

Сумка-мессенджер Manfrotto Bumblebee M-10 PL разработана для фотографов, часто работающих на выезде. Плоский профиль облегчает движение в условиях городской тесноты, в то же время сумка весьма просторная: она вмещает профессиональную камеру (зеркальную или беззеркальную) с присоединённым к ней объективом 24-70 мм f/2,8, а также ещё два объектива, вплоть до 70-200 мм f/2,8, ручной стабилизатор типа DJI Osmo и множество других принадлежностей, а также ноутбук с диагональю экрана до 13”. Внутренние разделители фирменной системы защиты камер CPS (Camera Protection System) надёжно оберегают содержимое от ударов. Верхняя потайная молния позволяет быстро достать нужный аксессуар из сумки, не поднимая весь клапан. Ремень особой конструкции XtraSecure фиксирует подвижную часть ручного стабилизатора . Если не брать с собой ноутбук, в сумку можно положить зеркальную камеру с вертикальной батарейной рукояткой.

Фирменная система поддержки спины AirSupport не только распределяет вес по длинному и широкому наплечнику, но и обеспечивает воздухопроницаемость благодаря специальной структуре. Большая пряжка EasyGrip позволяет мгновенно отрегулировать длину ремня, помогая вам быстро перебросить сумку через туловище и отправиться на следующую точку съёмки. Сумка изготавливается из плотного водоотталкивающего рип-стоп нейлона и полиэстера, устойчивых к износу и разрыву материалов. Она оснащается защёлкивающимися пряжками ITW Nexus. Фурнитура Duraflex одновременно обеспечивает как лёгкость сумки, так и её прочность, рассчитанную на интенсивное использование и долговременную защиту больших комплектов оборудования.

Верхний клапан закрывается на липучке-Velcro и пряжки, причем липучку можно спрятать под специальный глушитель NoiseFree, если необходима бесшумная работа. В остальных ситуациях ее лучше оставить открытой, для того, чтобы вашу сумку не могли открыть незамеченно. Эластичное крепление штатива NeverLose всегда готово надежно закрепить ваш мини-штатив, монопод или штангу для осветителя / микрофона. Предусмотрено большое количество внешних карманов на молнии и эластичных карманов для всевозможных аксессуаров и бутылки с водой. Сумка комплектуется накидкой от солнца и дождя DuoFace, которая обеспечивает дополнительную защиту в плохую погоду и отражает солнечный свет, сохраняя аппаратуру в прохладе и сухости на протяжении всего дня. Вы можете носить эту сумку на плече, через плечо или за ручку, которую для удобства в путешествиях можно также надевать на выдвижную ручку сумок-тележек.