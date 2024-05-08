Штатив Manfrotto Pixi Plus, настольный (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00075501
Артикул : б/у-Ф1 КС Кор 2024-05-08/01
Причина уценки:
новый товар в упаковке
Гарантия 14 дней
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Описание
140501
Manfrotto Pixi Plus – это не только настольный штатив для съемки с длинной выдержкой, но и удобная рукоятка для съемки видео и автопортретов. Эргономичные изгибы, отсутствие острых углов и ребристые резиновые накладки на ножках улучшают хват. Механизм блокировки очень прост: нажмите на красную кнопку для регулировки наклона камеры, отпустите кнопку для фиксации в заданном положении.
Pixi Plus можно использовать для фотосъемки в путешествиях, для повседневной съемки, для настольной фотографии и ведения видеоблога. Это простой, красивый и многофункциональный аксессуар.
Характеристики
Головка: шаровая
Пузырьковый уровень: нет
Количество секций: 1
Быстросъемная площадка: нет
Углы наклона ног: 45°
Максимальная нагрузка: 1 кг
Минимальная высота: 15 см
Максимальная высота: 15 см
Длина в сложенном положении: 19 см
Материал: алюминий, резина, технополимер
Физические характеристики
Вес: 182 г
описание товара
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: новый в упаковке
s\n: n/a
Комплектация: штатив, упаковка
Гарантия 90 дней.
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