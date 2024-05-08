Описание

140501

Manfrotto Pixi Plus – это не только настольный штатив для съемки с длинной выдержкой, но и удобная рукоятка для съемки видео и автопортретов. Эргономичные изгибы, отсутствие острых углов и ребристые резиновые накладки на ножках улучшают хват. Механизм блокировки очень прост: нажмите на красную кнопку для регулировки наклона камеры, отпустите кнопку для фиксации в заданном положении.

Pixi Plus можно использовать для фотосъемки в путешествиях, для повседневной съемки, для настольной фотографии и ведения видеоблога. Это простой, красивый и многофункциональный аксессуар.



Характеристики

Головка: шаровая

Пузырьковый уровень: нет

Количество секций: 1

Быстросъемная площадка: нет

Углы наклона ног: 45°

Максимальная нагрузка: 1 кг

Минимальная высота: 15 см

Максимальная высота: 15 см

Длина в сложенном положении: 19 см

Материал: алюминий, резина, технополимер

Физические характеристики

Вес: 182 г

описание товара

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: новый в упаковке

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Комплектация: штатив, упаковка

Гарантия 90 дней.

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