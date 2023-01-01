Мини-штатив Manfrotto Pixi Clamp с держателем для смартфона
Код товара : УТ-00015787
Артикул : MKPIXICLAMP-BK
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, несъемная
Материал
алюминий, технополимеры
Углы наклона ног
45°
Максимальная высота
20.8 см (13.5 см без учета держателя)
Длина в сложенном положении
24.7 см (18.5 см без учета держателя)
Физические характеристики
Вес
215 г (190 г без учета держателя)
Вес (брутто), г
0.215
Описание
PIXI Clamb - идеальный выбор для тех, кто любит фотографировать на смартфон. У PIXI Clamb есть универсальный зажим для смартфона с многофункциональным креплением ¼”, который позволяет использовать его с большинством смартфонов на рынке, обеспечивая гибкость и простоту использования в различных ситуациях. Максимальная ширина телефона: 84 мм. PIXI Clamp имеет двойной функционал: вы можете использовать его как стабильную опору или как удобную рукоятку для съемки видео, фотографий и селфи, которые будут отличаться от остальных.
PIXI Clamb имеет идеальные размеры, чтобы брать его с собой везде. Благодаря универсальному креплению 1/4” и прекрасной стабильности, PIXI можно использовать с огромным множеством цифровых устройств: от iPhone до компактных системных камер или даже DSLR-камер начального уровня.