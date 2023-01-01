Описание

PIXI Clamb - идеальный выбор для тех, кто любит фотографировать на смартфон. У PIXI Clamb есть универсальный зажим для смартфона с многофункциональным креплением ¼”, который позволяет использовать его с большинством смартфонов на рынке, обеспечивая гибкость и простоту использования в различных ситуациях. Максимальная ширина телефона: 84 мм. PIXI Clamp имеет двойной функционал: вы можете использовать его как стабильную опору или как удобную рукоятку для съемки видео, фотографий и селфи, которые будут отличаться от остальных.

PIXI Clamb имеет идеальные размеры, чтобы брать его с собой везде. Благодаря универсальному креплению 1/4” и прекрасной стабильности, PIXI можно использовать с огромным множеством цифровых устройств: от iPhone до компактных системных камер или даже DSLR-камер начального уровня.