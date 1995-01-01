Описание

Manfrotto Pixi Evo - карманный штатив нового поколения. Он подходит для компактных фотоаппаратов, беззеркальных и даже профессиональных камер весом до 2.5 кг. Сам штатив весит всего 260 г и в сложенном положении занимает всего 20 см в длину. Поэтому его всегда можно взять с собой на вечернюю прогулку, на посиделку с друзьями и куда угодно еще. Он обеспечит надежную поддержку камеры и позволит снимать с выдержкой любой длины. Сложите ножки вместе - и у вас получится рукоятка для съемки на вытянутой руке. Во втором поколении улучшен механизм крепления камеры, повышена безопасная нагрузка, добавлено второе положение для съемки с нижней точки, а также возможность разложить ножки в длину.

Штатив обладает встроенной шаровой головкой, позволяющей свободно вращать и наклонять камеру. В качестве материалов используется алюминиевый сплав и технополимеры. Конструкция в целом надежна, хотя с тяжелыми камерами может наблюдаться небольшое прогибание и покачивание при изменении положения камеры.

Manfrotto Pixi Evo - один из победителей международного конкурса дизайна Red Dot 2016.