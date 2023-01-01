Штатив Manfrotto Pixi Evo настольный, черный
Код товара : УТ-00013501
Артикул : MTPIXIEVO-BK
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая несъемная, наклон вперед / назад +/- 35°, боковой наклон от -90° до +40°
Материал
алюминиевый сплав, технополимеры
Углы наклона ног
50°, 75°
Длина в сложенном положении
20.5 см
Минимальная высота
10.5 см
Физические характеристики
Вес
260 г
Вес (брутто), г
0.300
Описание
Manfrotto Pixi Evo - карманный штатив нового поколения. Он подходит для компактных фотоаппаратов, беззеркальных и даже профессиональных камер весом до 2.5 кг. Сам штатив весит всего 260 г и в сложенном положении занимает всего 20 см в длину. Поэтому его всегда можно взять с собой на вечернюю прогулку, на посиделку с друзьями и куда угодно еще. Он обеспечит надежную поддержку камеры и позволит снимать с выдержкой любой длины. Сложите ножки вместе - и у вас получится рукоятка для съемки на вытянутой руке. Во втором поколении улучшен механизм крепления камеры, повышена безопасная нагрузка, добавлено второе положение для съемки с нижней точки, а также возможность разложить ножки в длину.
Штатив обладает встроенной шаровой головкой, позволяющей свободно вращать и наклонять камеру. В качестве материалов используется алюминиевый сплав и технополимеры. Конструкция в целом надежна, хотя с тяжелыми камерами может наблюдаться небольшое прогибание и покачивание при изменении положения камеры.
Manfrotto Pixi Evo - один из победителей международного конкурса дизайна Red Dot 2016.