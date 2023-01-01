Невероятно легкий монопод для селфи. Может использоваться с экшен-камерами, цифровыми компактами и беззеркальными камерами начального уровня (общий вес до 0.5 кг). Секции выполнены из комбинации стекловолокна со специальной смолой, что делает монопод не только легким, но и прочным. Головка выполнена из алюминия, есть возможность наклона на 90° для съемки с портретной ориентацией камеры. В нижней части есть отверстией со стандартной резьбой 1/4" – можно прикрепить треногу, удлинительную штангу или какой-либо другой держатель.