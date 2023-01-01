Монопод Manfrotto Off Road Pole S с шаровой головкой (MPOFFROADS-BH)
Код товара : УТ-00037585
Артикул : MPOFFROADS-BH
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
стекловолокно
Длина в сложенном положении
29 см
Физические характеристики
Вес
95 г
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Невероятно легкий монопод для селфи. Может использоваться с экшен-камерами, цифровыми компактами и беззеркальными камерами начального уровня (общий вес до 0.5 кг). Секции выполнены из комбинации стекловолокна со специальной смолой, что делает монопод не только легким, но и прочным. Головка выполнена из алюминия, есть возможность наклона на 90° для съемки с портретной ориентацией камеры. В нижней части есть отверстией со стандартной резьбой 1/4" – можно прикрепить треногу, удлинительную штангу или какой-либо другой держатель.
Монопод Off Road Pole S отличается стильным дизайном и высоким уровнем надежности, свойственной всей продукции этого бренда.