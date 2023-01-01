Описание

Сумка-мессенджер Manfrotto Noreg camera messenger-30 – идеальный компаньон для потрясающих фотографических путешествий. Эта чрезвычайно универсальная сумка для камеры представляет собой модульную систему, включающую 2 съемные части, которые могут использоваться отдельно. Внутренний кофр для камеры можно извлечь и использовать в качестве самостоятельной наплечной сумки, когда важен минимальный вес и размер. Этот кофр подходит для премиальной беззеркальной камеры со установленным стандартным зум-объективом плюс до 2 дополнительных объективов в зависимости от их размера (или 1 дополнительный объектив, например 70-200 мм f/4). В него также помещается DJI Mavic Pro. Кроме того, отделение для ноутбука можно отсоединить от задней части сумки и использовать как автономный чехол для ноутбука. Он вмещает 15'' ноутбук плюс 9,7'' планшет.

Когда вам нужна практичная повседневная сумка, просто извлеките из Noreg Messenger-30 кофр для камеры.

Для вашего спокойствия сумка оснащена системой безопасности Manfrotto Protection System, которая гарантирует защиту вашего снаряжения от ударов и вибраций. Чтобы обеспечить полную надежность, сумка закрывается с помощью клапана на застежках, но если вам нужен быстрый доступ, сумка также имеет отверстие на молнии наверху для быстрого и легкого доступа ко всему вашему оборудованию. Передний карман с молнией вмещает дополнительные аксессуары, например кошелек, мобильный телефон и т. д. Вы можете легко хранить бутылку с водой с боковой стороны сумки. Держатель штатива на передней панели сумки решает проблему переноски штатива в путешествиях. Независимо от того, что вы решите взять с собой, Noreg Messenger-30 – идеальное решение для переноски. Обладая сдержанным, но элегантным стилем, этот рюкзак – прекрасный компаньон для ежедневных приключений. Материалы и детали были продуманы с большой тщательностью: камуфляжная расцветка и текстура и крестообразные ремни характеризуют эту сумку. Такой дизайн может дополнить или даже полностью сформировать ваш персональный отличительный городской стиль. Вся внешняя ткань обработана водоотталкивающим покрытием, а чехол-дождевик защитит в экстремальных погодных условиях.