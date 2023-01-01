Описание

Алюминиевый штатив 645 FTT Fast Twin Alu оснащен двойными ногами и технологией FAST Lever Lock для самой надежной поддержки оборудования. Штатив снабжен полусферой 2-в-1: стандартной 100мм чашей, совместимой с 75мм адаптером (доступен в качестве аксессуара), что позволяет использовать более широкий диапазон видеоголов. Он также имеет среднеуровневый блокиратор растяжки. Тем не менее, 3-уровневые селекторы угла делают использование растяжки опциональным.

Эта линейка была разработана с целью облегчения видеосъемки за счет сокращения времени настройки и обслуживания. Синхронизированные механизмы закрытия верхних и нижних замков позволяют операторам контролировать всю ногу штатива с помощью одного замка и приступать к работе в рекордно короткие сроки. Новый штатив обеспечивает максимальную универсальность, возможность использования широкого ряда голов и гарантирует максимальную устойчивость при легком весе.

Кроме того, он совместим с телескопической растяжкой 2-в-1 для нижнего и среднего уровней (приобретается отдельно) и оснащен 3-уровневым механизмом выбора угла для легкой настройки. В комплекте шипованные наконечники с резиновыми насадками для надежного сцепления и приспособляемости к самым разнообразным условиям съемки.