Описание

Телескопические сдвоенные ноги для компактности

Ø75 мм полусфера (чаша) для выравнивания наклона головки по горизонту

Ø60 мм адаптер в комплекте

Прорезиненные ножки

Прочная алюминиевая конструкция

Manfrotto MVT502AM — это компактный и лёгкий штатив, разработанный для зеркальных камер, камкордеров и лёгких видеокамер, оснащённых аксессуарами. Прочный, устойчивый и надёжный благодаря сдвоенным телескопическим ногам и среднеуровневой распорке. Штатив оснащается литой чашей 75 мм (с 60 мм адаптером) для совместимости с профессиональными видеоголовками.

Для совместимости с видеоголовками с плоским основанием необходимо оснастить штатив полусферой 520BALL или 520BALLSH (поставляются отдельно).