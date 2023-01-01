Штатив Manfrotto MVT502AM, для видео
Код товара : УТ-00043324
Артикул : MVT502AM*
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Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, чаша 75 мм + адаптер на 60 мм
Материал
алюминий
Максимальная нагрузка
15 кг
Длина в сложенном положении
61.5 см
Диаметр ног
15.2, 18.5, 21.7 мм
Физические характеристики
Вес
1.92 кг
Вес (брутто), г
0.015
Описание
- Телескопические сдвоенные ноги для компактности
- Ø75 мм полусфера (чаша) для выравнивания наклона головки по горизонту
- Ø60 мм адаптер в комплекте
- Прорезиненные ножки
- Прочная алюминиевая конструкция
Manfrotto MVT502AM — это компактный и лёгкий штатив, разработанный для зеркальных камер, камкордеров и лёгких видеокамер, оснащённых аксессуарами. Прочный, устойчивый и надёжный благодаря сдвоенным телескопическим ногам и среднеуровневой распорке. Штатив оснащается литой чашей 75 мм (с 60 мм адаптером) для совместимости с профессиональными видеоголовками.
Для совместимости с видеоголовками с плоским основанием необходимо оснастить штатив полусферой 520BALL или 520BALLSH (поставляются отдельно).