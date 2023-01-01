Описание

4-секционный алюминиевый монопод профессионального уровня принадлежит к новой серии Manfrotto XPRO Video (MVMXPRO). Он оснащен фирменным шаровым жидкостным основанием, которое обеспечивает повышенную плавность при повороте или наклоне монопода с камерой. 3 небольшие складывающиеся ножки в основании помогают стабилизировать монопод и свести колебания, свойственные этому виду опор, к минимуму.

Монопод оснащен адаптером 577 с быстросъемной площадкой 501PL, позволяющим легко устанавливать и снимать камеру, без необходимости приобретать отдельную штативную головку. Тем не менее, следует учитывать, что адаптер 577 полностью неподвижен и его возможности весьма ограничены. Для большинства съемочных ситуаций лучше подойдет версия MVMXPROA42W с 2D видеоголовкой. Монопод также доступен в варианте без головки и без адаптера (арт. MVMXPROA4) и в максимально компактном 5-секционном варианте (MVMXPROA5).

Максимальная высота - 194.5 см - позволяет снимать с высокой точки, над головами окружающих. Безопасная нагрузка в 8 кг допускает использование монопода с тяжелыми профессиональными камкордерами.

К другим особенностям новых моноподов Manfrotto XPRO относятся: