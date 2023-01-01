Монопод Manfrotto XPRO Video 4-секционный с адаптером 577 (MVMXPROA4577)
Код товара : УТ-00014517
Артикул : MVMXPROA4577
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте (адаптер Manfrotto 577)
Материал
алюминий
Максимальная высота
194.5 см
Длина в сложенном положении
70 см
Диаметр ног
19, 22.5, 26, 30 мм
Физические характеристики
Вес
1.4 кг
Вес (брутто), г
0.111
Описание
4-секционный алюминиевый монопод профессионального уровня принадлежит к новой серии Manfrotto XPRO Video (MVMXPRO). Он оснащен фирменным шаровым жидкостным основанием, которое обеспечивает повышенную плавность при повороте или наклоне монопода с камерой. 3 небольшие складывающиеся ножки в основании помогают стабилизировать монопод и свести колебания, свойственные этому виду опор, к минимуму.
Монопод оснащен адаптером 577 с быстросъемной площадкой 501PL, позволяющим легко устанавливать и снимать камеру, без необходимости приобретать отдельную штативную головку. Тем не менее, следует учитывать, что адаптер 577 полностью неподвижен и его возможности весьма ограничены. Для большинства съемочных ситуаций лучше подойдет версия MVMXPROA42W с 2D видеоголовкой. Монопод также доступен в варианте без головки и без адаптера (арт. MVMXPROA4) и в максимально компактном 5-секционном варианте (MVMXPROA5).
Максимальная высота - 194.5 см - позволяет снимать с высокой точки, над головами окружающих. Безопасная нагрузка в 8 кг допускает использование монопода с тяжелыми профессиональными камкордерами.
К другим особенностям новых моноподов Manfrotto XPRO относятся:
- Новые прочные замки Quick Power Lock
- D-образный профиль трубок, предотвращающий их проворот при панорамирующем движении
- Новый резиновый утеплитель, нескользящий и долговечный