Описание

Видеосистема включает в себя Manfrotto NITROTECH 608 и алюминиевый штатив 645 Fast Twin с двойными ногами.

Жидкостная видеоголова NITROTECH 608 оснащена самой современной технологией (механизм азотного поршня), которая обеспечивает систему постоянного контрбаланса для управления камерой и аксессуарами до 8 кг. Система регулируемой плавности хода работает на основе жидкостной технологии, которая благодаря своей формуле обеспечивает ровное, непрерывное движение при панорамировании и наклонах. Видеоголова также оснащена креплением 3/8'' Easy Link с функцией защиты от вращения для крепления внешнего монитора или других аксессуаров. Боковой фиксатор скользящей площадки обеспечивает безопасную, быструю и удобную установку камеры. Голова NITROTECH 608 имеет плоское базовое крепление со стандартной резьбой 3/8'', универсальной для различных комбинаций опоры (штатив, слайдер или кран).

Штатив 645 FTT Fast Twin Alu оснащен двойными ногами и технологией FAST Lever Lock для самой надежной поддержки оборудования. Штатив снабжен полусферой 2-в-1: стандартной 100мм чашей, совместимой с 75мм адаптером (доступен в качестве аксессуара), что позволяет использовать более широкий диапазон видеоголов. Он также имеет среднеуровневый блокиратор растяжки. Тем не менее, 3-уровневые селекторы угла делают использование растяжки опциональным.

Эта линейка была разработана с целью облегчения видеосъемки за счет сокращения времени настройки и обслуживания. Синхронизированные механизмы закрытия между верхним и нижним замками позволяют оператором контролировать всю ногу штатива с помощью одного замка и приступать к работе в рекордно короткие сроки. Новый штатив обеспечивает максимальную универсальность, возможность использования широкого ряда голов и гарантирует максимальную устойчивость при легком весе.

Кроме того, он поставляется с телескопической растяжкой 2-в-1 для нижнего и среднего уровней и оснащен 3-уровневым механизмом выбора угла для легкой настройки. В комплекте шипованные наконечники с резиновыми насадками для надежного сцепления и приспособляемости к самым разнообразным условиям съемки.