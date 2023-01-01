Описание

Профессиональный карбоновый штатив для теле- и видеокамер MVTTWINMC отличается небольшим весом (всего 3 кг) и чрезвычайно жесткой, стабильной конструкцией. Для выравнивания камеры по уровню горизонта штатив оснащен литой алюминиевой чашей диаметром 100 мм, а также адаптером под полусферы размера 75 мм.

Среднеуровневая растяжка с телескопическими рычагами позволяет вам точно установить и зафиксировать углы ног. Также можно использовать нижнюю растяжку Manfrotto 165MV, которая продается отдельно. Замки ног крепкие и надежные, а двойные шипованные ножки с широкими резиновыми наконечниками обеспечивают устойчивость на любом покрытии: от кафеля до открытого грунта. Штатив также можно использовать с тележками 114MV и 181B (продаются отдельно).

Популярная видеоголовка Manfrotto 504 получила целый ряд обновлений в новой модификации 504X:

Новые жидкостные картриджи обеспечивают еще большую плавность движения и сохраняют работоспособность при температурах от -30° до +60° С. Сопротивление (сила трения) регулируется отдельно для вертикальной и для горизонтальной оси. Как и прежде, головка оснащена 4-ступенчатой системой пружинного контрбаланса: 0 / 2.2 / 4.4 / 6.5 кг. Правильно настроенный контрбаланс удерживает камеру в любом положении, в том числе под наклоном, даже когда вы отпускаете рукоятку. Это способствует легкости и плавности движений: вам не нужно напрягать мышцы, управление осуществляется буквально кончиками пальцев.

Улучшена эргономика: оси панорамирования и наклона блокируются с помощью больших дисков, с которыми легко работать даже в полной темноте или в зимних перчатках. Горизонтальная ось блокируется прорезиненным колесом, располагающимся вокруг основания, а вертикальная ось: рельефным диском сбоку. Как и у других профессиональных головок, рукоятка может крепиться как справа, так и слева, возможно использование 2 рукояток одновременно. Площадку больше не требуется аккуратно заводить в крепление: она ставится сверху вниз, одним движением. Пузырьковый уровень, расположенный в нижней части головки, снабжен светодиодной подсветкой и может эффективно использоваться даже в полной темноте.

Вместо шара теперь используется плоская база диаметром 75 мм, что увеличивает совместимость со штативами, моноподами, слайдерами и другими держателями. Съемный адаптер с полусферой 75 мм входит в комплект. Для крепления дополнительных аксессуаров можно использовать гнезда EasyLink стандарта Arri 3/8" (винт + 2 боковых шпильки), всего гнезд 3: два из них розеточных и одно обычное. Как и прежде, головка выдерживает камеры весом до 12 кг. Уникальная конструкция головки с полой средней частью (Manfrotto Bridge Technology) обеспечивает уменьшение общего веса при впечатляющей грузоподъемности.